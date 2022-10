Corona-Inzidenzen schwanken teilweise stark

per Mail teilen

In den fünf Kreisen der Region Heilbronn-Franken zeichnet sich am Mittwoch ein uneinheitliches Lagebild.

Die Sieben-Tage-Inzidenzen sind in Heilbronn-Franken teilweise gesunken. Laut Landesgesundheitsamt (LAG) fiel der Rückgang im Main-Tauber-Kreis besonders hoch aus 623 (-120). Auch im Hohenlohekreis ging die Zahl um 88 auf jetzt 806 zurück, in der Stadt Heilbronn um 51 auf nun 461. Einen Anstieg gab es dagegen im Kreis Schwäbisch Hall 715 (+68). Im Landkreis Heilbronn stagnierte der Wert fast 825 (+3).

Zurzeit werden auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg 159 an Covid-19 erkrankte Menschen behandelt. Das sind 17 weniger als am Vortag.

Inzidenzen gelten nicht mehr als repräsentativ

Die Inzidenzzahlen gelten nicht mehr als repräsentativ, weil viele Infizierte keinen PCR-Test machen und damit nicht erfasst werden. Deshalb wird eine hohe Dunkelziffer vermutet. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landesschnitt beträgt 688.