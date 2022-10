Corona-Inzidenzen in Heilbronn-Franken gestiegen

Nach einer kurzen Pause am Montag sind die Sieben-Tage-Inzidenzen am Dienstag in der Region wieder gestiegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenzen sind in Heilbronn-Franken in allen fünf Kreisen gegenüber dem Vortag gestiegen. Laut Landesgesundheitsamt (LAG) hat der Hohenhohekreis momentan mit 894,8 (+7) die höchste Inzidenz der Region, gefolgt vom Landkreis Heilbronn mit 822 (+20). Im Main-Tauber-Kreis kletterte der Wert von 719 auf jetzt 743,9. Im Kreis Schwäbisch Hall liegt die Inzidenz nun bei 646,9 (+17). Den niedrigsten Wert hat die Stadt Heilbronn mit 512,7 (+7). Zurzeit werden auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg 176 an Covid-19 erkrankte Menschen behandelt. Das sind 2 mehr als am Vortag. Inzidenzen gelten nicht mehr als repräsentativ Die Inzidenzzahlen gelten nicht mehr als repräsentativ, weil viele Infizierte keinen PCR-Test machen und damit nicht erfasst werden. Deshalb wird eine hohe Dunkelziffer vermutet. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landesschnitt beträgt 713,4.

