Inzidenzen in Heilbronn-Franken: Sinkende Zahlen

Die Inzidenzen in der Region Heilbronn-Franken haben sich am Freitag nur wenig verändert, allerdings gingen alle Werte nach unten.

Das Landesgesundheitsamt meldet am Freitag kaum veränderte Inzidenzwerte in der Region Heilbronn-Franken und in ganz Baden-Württemberg. Landesweit sinkt die Inzidenz um knapp vier Zähler auf 143. Im Kreis Heilbronn liegt die Inzidenz am Freitag bei 219 (-9 im Vergleich zum Vortag). Im Hohenlohekreis liegt der Wert bei 148 (-21), im Main-Tauber-Kreis bei 119 (-3), im Kreis Schwäbisch Hall bei 71 (-10) und in der Stadt Heilbronn bei 116 (-5).

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz werden viele positive Fälle nicht eingerechnet, weil nur positive PCR-Tests an die Gesundheitsämter gemeldet werden und keine Schnelltests. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus.