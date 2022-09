Steigende Inzidenzen in mehreren Kreisen

Die Sieben-Tage-Inzidenzen sind laut Landesgesundheitsamt in nahezu allen Kreisen der Region Heilbronn-Franken angestiegen. Der Main-Tauber-Kreis führt dabei die Tabelle an.

In der Region Heilbronn-Franken sind die Corona-Inzidenzen am Donnerstag in mehreren Kreisen angestiegen. Wie das Landesgesundheitsamt mitteilt, kletterte der Wert im Landkreis Heilbronn auf 236 (am Vortag lag er bei 217). Im Hohenlohekreis stieg er ebenfalls - von 137 auf knapp 174. Und auch der Main-Tauber-Kreis verzeichnet einen Anstieg; der Wert liegt hier nun bei 318 (+28). Im Kreis Schwäbisch Hall sowie im Stadtkreis Heilbronn sind die Zahlen hingegen nahezu unverändert: Der Kreis Schwäbisch Hall bleibt bei einem Inzidenzwert von 102, im Stadtgebiet Heilbronn ist der Wert bei knapp 148 (+2). Die Inzidenzzahlen gelten nicht mehr als repräsentativ, weil viele Infizierte keinen PCR-Test machen und damit nicht erfasst werden. Aktuell werden in Baden-Württemberg 63 Covid-Patientinnen und Patienten intensivmedizinisch behandelt.