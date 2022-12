Inzidenzen meist nur leicht verändert

Die 7-Tage-Inzidenzen in Heilbronn-Franken haben sich in den meisten Kreisen nur unwesentlich verändert.

Die größte Abnahme des Kennwertes verzeichnet das Landesgesundheitsamt in Stuttgart im Hohenlohekreis. Hier fiel die Inzidenz um 26 Zähler auf jetzt 118. Im Kreis Heilbronn ist der Wert um nur vier Einheiten auf 127 gesunken. Nahezu gleich blieb die Inzidenz im Stadtkreis Heilbronn bei 123 und im Kreis Schwäbisch Hall bei knapp 75. Das ist weiterhin der geringste Wert in Baden-Württemberg. Im Main-Tauber-Kreis dagegen stieg die Kennzahl um sechs Zähler auf 99. In den Kliniken in Baden-Württemberg werden aktuell 109 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt, fünf mehr als am Vortag.