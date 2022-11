Inzidenzen in Heilbronn-Franken sinken größtenteils weiter

Während die Inzidenzen im Main-Tauber-Kreis, im Kreis Schwäbisch Hall sowie im Heilbronner Stadtgebiet sinken, steigen sie im Hohenlohekreis und vor allem Kreis Heilbronn an.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Heilbronn-Franken verzeichnet das Landesgesundheitsamt am Mittwoch im Landkreis Heilbronn. Dort stieg der Wert um 38 Zähler auf jetzt 229 (Stand Mittwoch 17 Uhr). Leicht gestiegen ist die Inzidenz im Hohenlohekreis auf derzeit 169 (162). Etwas zurückgegangen sind die Inzidenzen im Main-Tauber-Kreis auf 143 (145) und im Kreis Schwäbisch Hall, der mit aktuell 87 (95) weiterhin die niedrigste Inzidenz in Heilbronn-Franken hat. Am stärksten war der Rückgang im Stadtgebiet Heilbronn. Dort verringerte sich der Wert laut Landesgesundheitsamt um 13 Zähler auf 129.

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz werden viele positive Fälle nicht eingerechnet, weil nur positive PCR-Tests an die Gesundheitsämter gemeldet werden und keine Schnelltests. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus.