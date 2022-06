Inzidenzen gehen überwiegend weiter hoch

Die Sieben-Tage-Inzidenzen haben sich am Dienstag in der Region Heilbronn-Franken unterschiedlich entwickelt. Im Kreis Heilbronn liegt die Inzidenz laut Landesgesundheitsamt bei 374 (Vortag 321) und steigt somit nochmal deutlich an. Im Hohenlohekreis ist der Wert hingegen gesunken auf 365 (394). Der Main-Tauber-Kreis meldet die Inzidenz von 442 (377), der Kreis Schwäbisch Hall von 231 (176) und die Stadt Heilbronn liegt bei 265 (267). Landesweit ist die Inzidenz weiter angestiegen, um 13 Zähler. Auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg liegen aktuell 84 Menschen mit einer Corona-Infektion, zwei mehr als ein Tag zuvor.