Sieben-Tage-Inzidenzen leicht angestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenzen sind in der Region Heilbronn-Franken am Dienstag fast überall leicht angestiegen. Für den Kreis Heilbronn meldet das Landesgesundheitsamt die Inzidenz bei 169 (Vortag 163), in der Stadt Heilbronn bei 127 (119). Um gut 22 Zähler ist der Wert im Main-Tauber-Kreis angestiegen, er liegt bei 198 (175), im Kreis Schwäbisch Hall bei 161 (152). Gesunken ist der Wert hingegen weiter im Hohenlohekreis und liegt dort nun bei 176 (189). Weiterhin positiv ist auch der Trend bei den Intensivbettenbelegungen, in Baden-Württemberg liegen aktuell 80 Menschen wegen oder mit einer Corona-Infektion auf einer Intensivstation.