Inzidenzen fallen weiter

Die Inzidenzen in der Region Heilbronn-Franken sind weiter stark gesunken. Im Vergleich zum vergangenen Freitag fielen die Kennzahlen teils um knapp 20 Prozent, wie im Kreis Heilbronn auf 163 und im Main-Tauber-Kreis auf 175. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes in Stuttgart wurde die geringste Sieben-Tage-Inzidenz mit 119 weiterhin im Stadtkreis Heilbronn ermittelt. Im Kreis Schwäbisch Hall sank der Wert auf 152. Nur im Hohenlohekreis blieb die Kennzahl konstant auf 189. In den Kliniken in Baden-Württemberg werden aktuell 83 an Covid-19 Erkrankte intensivmedizinisch behandelt, drei mehr als am Vortag.