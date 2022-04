Inzidenzen sinken weiter

In der Region Heilbronn-Franken sind die Corona-Inzidenzen in allen Kreisen weiter gesunken. In den Landkreisen fielen die Werte sogar um bis zu 10 Prozent - am stärksten im Kreis Heilbronn auf jetzt 1.282, gefolgt vom Kreis Schwäbisch Hall auf nun 1.208. Laut dem Landesgesundheitsamt in Stuttgart wurde die höchste Inzidenz in der Region Heilbronn-Franken mit 1.285 im Hohenlohekreis festgestellt. Im Main-Tauber-Kreis beträgt die Kennzahl jetzt 1.191. Der Stadtkreis Heilbronn hat weiterhin den niedrigsten Wert von jetzt 1.068. Landesweit liegen nach wie vor 221 Patienten mit Corona auf einer Intensivstation.