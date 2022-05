Die Sieben-Tage-Inzidenzen sind in allen Kreisen in der Region Heilbronn-Franken erneut gesunken. Im Stadtkreis Heilbronn liegt der Wert mit 374 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner weiter am niedrigsten. Gefolgt vom Kreis Schwäbisch Hall mit 471 und dem Landkreis Heilbronn mit 532. Am höchsten liegen die Inzidenzen derzeit im Main-Tauber-Kreis mit 576 und im Hohenlohekreis mit 580. Die Zahl der COVID-19-Fälle auf Intensivstationen bleibt mit 147 unverändert im Vergleich zum Vortag.