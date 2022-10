Heilbronn-Franken: Inzidenzen gehen teilweise wieder zurück

per Mail teilen

Nach dem deutlichen Anstieg der Corona-Inzidenzen am Montag, sind die Werte in Heilbronn-Franken einen Tag später teilweise wieder deutlich zurückgegangen.

Nach Angaben des Landesgesundheitsamts vom Dienstag sind die Sieben-Tage-Inzidenzen in der Region Heilbronn-Franken teilweise wieder zurückgegangen. Im Vergleich zu den letzten Zahlen vom Montag liegt die Inzidenz etwa im Stadtkreis Heilbronn nun bei 689, das entspricht einem Rückgang von 82. Auch im Kreis Heilbronn ging es deutlich zurück, auf 734 (-117).

Höchster Wert im Main-Tauber-Kreis

Den höchsten Wert in der Region Heilbronn-Franken verzeichnet weiter der Main-Tauber-Kreis mit nun 854 (-201), dort gab es gleichzeitig den höchsten Rückgang in Heilbronn-Franken. Lediglich im Hohenlohekreis gab es einen leichten Anstieg auf 866 (+34). Im Kreis Schwäbisch Hall ist der Wert auf 677 gestiegen, also ebenfalls um 34.

Die Inzidenzzahlen gelten nicht mehr als repräsentativ, weil viele Infizierte keinen PCR-Test machen und damit nicht erfasst werden.

Auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg werden aktuell 173 Patientinnen und Patienten mit COVID-19 behandelt, das sind 5 weniger als am Montag gemeldet wurden.