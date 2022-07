Inzidenzen steigen in fast allen Kreisen

Die Sieben-Tage-Inzidenzen sind laut Landesgesundheitsamt in fast allen Kreisen in Heilbronn-Franken gestiegen. Den größten Anstieg verzeichnet der Kreis Heilbronn von 630 auf 800 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Im Hohenlohekreis stieg die Zahl auf 782 (719). Leicht gestiegen ist die Inzidenz auch im Main-Tauber-Kreis auf 685 (600) und im Kreis Schwäbisch Hall auf 518 (465). Gesunken ist die Inzidenz alleinig im Stadtkreis Heilbronn um 88 Zähler auf 576. Aktuell werden in Baden-Württemberg 121 Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen behandelt, drei mehr als am Vortag.