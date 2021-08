Um die Corona-Entwicklung in Heilbronn aussagekräftig beurteilen zu können, seien neben den Inzidenzen noch weitere Indikatoren nötig, so OB Harry Mergel. Die Stadt hat stark schwankende Inzidenzen und liegt aktuell über 35.

Momentan liegt die Inzidenz in Heilbronn den zweiten Tag über der 35-er Marke. Aktuell bei 38,7 (Stand 3. August), davor bei 41,1. Am Montag vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 18,2. Ein deutlicher Anstieg innerhalb einer Woche und der größte in diesem Zeitraum in Baden-Württemberg. Bleiben die Zahlen über 35, werden bereits nächste Woche wieder mehr Einschränkungen gelten.

"Indikatoren, die uns sagen, wann wir wirklich in einer kritischen Situation sind."

Fast seit Beginn der Pandemie war in Heilbronn immer wieder eine hohe Schwankung der Inzidenz sichtbar. Lange Zeit hat die Stadt die höchste Inzidenz in Baden-Württemberg gemeldet, bevor es wie im Rest des Landes nach unten, deutlich unter 10, ging.

Jetzt steigen die Zahlen wieder - allerdings mit vielen Geimpften und somit unter anderen Bedingungen als noch in der zweiten Welle. Die Inzidenz alleine könne nicht weiter der einzige Anhaltspunkt für die Corona-Entwicklung in der Stadt sein, meint Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD):

"Wir brauchen andere Indikatoren, die uns sagen, wann wir wirklich in einer kritischen Situation sind. (...) Wir haben eine hohe Impfquote im Land und wir haben auch im Krankenhaus noch Kapazitäten frei. Insofern muss künftig auch die Situation zum Beispiel bei den Intensivbetten stärker berücksichtigt werden."

Den immer wieder schnellen Anstieg der Inzidenzzahl erklärt Harry Mergel mit der verhältnismäßig kleinen Bevölkerungszahl von gut 126.000 Einwohnern in der Stadt. Deshalb würde auch ein kleines Ausbruchsgeschehen für eine schnell ansteigende Inzidenz sorgen.

"Wir sind relativ klein und ich kann Ihnen ein Beispiel machen: Wenn wir heute bei einer Inzidenz von 32 liegen und jetzt kommt eine fünfköpfige Familie dazu, dann sind wir über dieser kritischen Grenze von 35."

Nach Ausbruchsgeschehen im Hohenlohekreis: Suche nach rund 50 Kontaktpersonen

Ähnlich ist die Situation im Hohenlohekreis. Dort ist die Inzidenz stark angestiegen, nachdem sich bei einer Party-Nacht vergangene Woche mehrere Menschen mit dem Corona-Virus infiziert hatten. Zwar ist die Sieben-Tage-Inzidenz inzwischen wieder von fast 50 auf 32 gesunken, doch für das Gesundheitsamt sei es weiter schwer, Kontaktpersonen aufzuspüren.

Da viele Personen falsche Kontaktangaben gemacht hätten, blieben aktuell rund 50 bis 60 Kontaktpersonen unauffindbar, so Landrat Matthias Neth (CDU) im Gespräch mit dem SWR. Er bittet die Personen weiterhin, sich beim Gesundheitsamt zu melden.