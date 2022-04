Inzidenzen in allen Kreisen gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenzen bei den Corona-Infektionen sind in allen Kreisen in Heilbronn-Franken gesunken. Den niedrigsten Wert in der Region hat der Stadtkreis Heilbronn, dort sank die Inzidenz laut Landesgesundheitsamt auf rund 522 (Vortag 556). Im Landkreis Schwäbisch Hall fiel der Wert auf 701 (775), im Main-Tauber-Kreis auf rund 724 (818) und im Landkreis Heilbronn auf knapp 719 (876). Über der Marke von 800 liegt in der Region noch der Hohenlohekreis, dort sank der Wert auf gut 811 (858). Landesweit werden laut Landesgesundheitsamt derzeit 161 Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen behandelt, elf weniger als am Vortag.