Inzidenzen überall in der Region gesunken

Überall in der Region Heilbronn-Franken sind die Sieben-Tage-Inzidenzen im Vergleich zum Vortag gesunken. Den niedrigsten Corona-Wert der Region hat laut Landesgesundheitsamt derzeit mit 178 die Stadt Heilbronn. Im Kreis Schwäbisch Hall gibt es aktuell 227 Corona-Fälle auf 100.000 Einwohner, im Kreis Heilbronn 269 und im Hohenlohekreis 272. Den höchsten Wert in Heilbronn-Franken meldet momentan der Main-Tauber-Kreis mit 325. In Baden-Württemberg werden aktuell 89 Menschen mit Corona intensivmedizinisch behandelt, das sind sieben weniger als am Tag zuvor.