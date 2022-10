Corona-Inzidenzen in Heilbronn-Franken weiter rückläufig

per Mail teilen

Die 7-Tage-Inzidenzen sind in der Region Heilbronn-Franken auch am Dienstag überall zurückgegangen. Der Trend der vergangenen Tage wird bestätigt. Den niedrigsten Wert hat die Stadt Heilbronn.

In allen Kreisen der Region Heilbronn-Franken sind die 7-Tage-Inzidenzen auch am Dienstag zurückgegangen. Dadurch wird der Trend der vergangenen Tage bestätigt. Den niedrigsten Wert meldet wieder die Stadt Heilbronn mit nun 361 (-42). Im Main-Tauber-Kreis liegt die Inzidenz bei 466, das entspricht einem Rückgang im Vergleich zum Montag um 34.

Die weiteren Zahlen: Landkreis Schwäbisch Hall 528 (-51), Hohenlohekreis 592 (-12) und Landkreis Heilbronn 635 (-74).

Mehr Patienten auf Intensivstationen

Weiter angestiegen ist die Zahl der Patienten im Krankenhaus. Auf einer Intensivstation in Baden-Württemberg lagen am Dienstag 180 Menschen, das sind zwei mehr als am Tag zuvor. Die 7-Tage-Inzidenz im Land liegt aktuell bei 486. Auch hier gab es einen deutlichen Rückgang (-66).

Die Aussagekraft der 7-Tage-Inzidenzen pro 100.000 Einwohner ist umstritten, weil viele Fälle nicht an die Gesundheitsämter gemeldet werden. Deswegen wird eine hohe Dunkelziffer vermutet.