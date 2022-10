Corona-Inzidenzen gehen überall weiter zurück

per Mail teilen

Die 7-Tage-Inzidenzen sind in der Region Heilbronn-Franken am Freitag überall zurückgegangen. Im Main-Tauber-Kreis kamen im Vergleich zum Vortag 88 Neu-Infektionen dazu.

Die 7-Tage-Inzidenzen sind am Freitag überall in der Region Heilbronn-Franken zurückgegangen. Das war, außer im Kreis Heilbronn, auch schon am Donnerstag der Fall.

Der geringste Wert wird aus dem Stadtkreis Heilbronn gemeldet. Die Inzidenz ging dort von 647 am Donnerstag auf nun 527 (-120) zurück. Der Hohenlohekreis hat mit nun 928 (-49) die höchste Inzidenz in der Region.

Inzidenzen gelten nicht mehr als repräsentativ

Im Kreis Schwäbisch Hall ging die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner auf 653 zurück. Das entspricht einem Rückgang innerhalb eines Tages um 35. Für den Main-Tauber-Kreis wird die Zahl 796 gemeldet, also 54 unter dem Donnerstagswert. Der Kreis Heilbronn meldet 872 (-53).

Die Inzidenzzahlen gelten nicht mehr als repräsentativ, weil viele Infizierte keinen PCR-Test machen und damit nicht erfasst werden. Deshalb wird eine hohe Dunkelziffer vermutet. Der durchschnittliche Wert in Baden-Württemberg liegt am Freitag bei 762.