Moderate Veränderungen bei den Inzidenzen

per Mail teilen

Die Corona-Inzidenzen in der Region Heilbronn-Franken sind in drei Kreisen weiter gesunken. Der Stadtkreis Heilbronn hat laut Landesgesundheitsamt Stuttgart jetzt die 300er-Marke unterschritten. Mit einem Kennwert von 282 hat die Stadt die geringste Inzidenz in der Region. Im Landkreis Heilbronn sank der Kennwert auf 441 und im Main-Tauber-Kreis auf 466, das sind jeweils mehr als zehn Prozent im Vergleich zum Vortag. Mit einer Inzidenz von 462 im Hohenlohekreis und 447 im Kreis Schwäbisch Hall sind die Werte nahezu gleich geblieben. Die Zahl der Intensivpatienten mit Covid-19-Infektionen ist auf 113 gesunken.