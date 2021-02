Im Hohenlohekreis gibt es weiter viele neue Fälle von Corona-Infektionen. Das Gesundheitsamt meldet 31 Infektionen an diesem Wochenende, davon vier am Sonntag.

Mit 120,7 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Hohenlohekreis weiter die höchste landesweit, gefolgt vom Kreis Schwäbisch Hall mit 108,3. Die beiden höchsten Inzidenzen im Land sind auf Ausbrüche in Unternehmen zurück zu führen. Im Hohenlohekreis hat es vergangene Woche bei Würth einen Ausbruch gegeben, im Kreis Schwäbisch Hall bei Kärcher dutzende Infektionen.

Leere Gänge im Heilbronner Rathaus, viele sind im Homeoffice SWR

Heilbronn mittlerweile im Landesschnitt

Die Stadt in Baden-Württemberg, die am häufigsten die meisten positiven Coronatests pro 100.000 Einwohner in der Statistik stehen hatte, liegt mittlerweile im landesweiten Durchschnitt, der bei 48,4 liegt. In Heilbronn ist die Inzidenz vergangene Woche erstmals unter die 50er Marke gesunken und hat sich in den vergangenen Tagen dort eingependelt, aktuell bei 52,9. Der Main-Tauber-Kreis meldet einen Inzidenzwert von 46,1, der Kreis Heilbronn 38,6.