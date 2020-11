In Heilbronn-Franken sind über das Wochenende mehr als 120 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das berichtet das Gesundheitsamt des Landes. Von den 121 Fällen in Heilbronn-Franken sind es rund zwei Drittel allein im Kreis Heilbronn. Die Stadt Heilbronn hat mit 260,7 wieder die höchste 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner landesweit, deutlich vor Mannheim. Im Hohenlohekreis liegt die Inzidenz bei 155,3. Dort wurden in Künzelsau und Öhringen an jeweils zwei Schulen neue Corona-Fälle gemeldet. Im Main-Tauber-Kreis liegt der Inzidenz-Wert bei 91,4. Dort wurde in Boxberg ein komplettes Pflegeheim unter Quarantäne gestellt. Schlusslicht in der Region ist der Kreis Schwäbisch Hall mit einer 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner von 83,9.