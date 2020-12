In Heilbronn gab es am Donnerstag erstmals mehr als 100 Corona-Neuinfektionen. Damit erreicht die 7-Tages-Inzidenz in der Stadt einen neuen Höchstwert von über 300.

Vor diesem Hintergrund fordert der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) von den Verantwortlichen in Bund und Land, dringend und so schnell wie möglich wirksame Strategien flächendeckend umzusetzen. "Besserung nur durch weitere, massive Einschränkungen" Eine Besserung der Lage könne seiner Einschätzung nach nur durch weitere, massive Einschränkungen erreicht werden, der Flickenteppich müsse weg, so Harry Mergel in einer Mitteilung der Stadt. Ab Montag möglicherweise Fernunterricht Wegen der hohen Inzidenz könnte es ab kommenden Montag in Heilbronn bereits Fernunterricht geben, der an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen ab der 8. Klasse gelten soll. Am Donnerstagabend will die Stadt das weitere Vorgehen besprechen. Außerdem wurden zur Unterstützung des Gesundheitsamtes zehn weitere Bundeswehrsoldaten angefordert. Mit Blick auf die Auslastung der Kliniken ruft Mergel die Menschen erneut dazu auf, Kontakte zu vermeiden und die AHA-Regeln einzuhalten. AHA steht für "Abstand, Hygiene, Alltagsmaske".