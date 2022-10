Corona-Inzidenzen in Heilbronn-Franken gehen zurück

Die 7-Tage-Inzidenzen in der Region Heilbronn-Franken sind am Donnerstag überall zurückgegangen. Am Tag zuvor waren die Werte teilweise noch gestiegen.

Die 7-Tage-Inzidenzen sind am Donnerstag überall in der Region Heilbronn- Franken gesunken. Den stärksten Rückgang gab es erneut im Main-Tauber-Kreis. Dort sank der Wert laut Landesgesundheitsamt auf 545 (-78). Im Hohenlohekreis liegt die Zahl nun bei 749 (-57). Rückgang auch im Kreis Heilbronn Der Landkreis Heilbronn meldet eine Inzidenz von 786, das ist im Vergleich zum Mittwoch ein Rückgang um 39. In der Stadt Heilbronn ging der Wert um 3 auf 458 zurück. Nach dem Anstieg am Tag zuvor ging auch im Kreis Schwäbisch Hall die 7-Tage-Inzidenz auf 676 (-39) zurück. Zahl der Intensivpatienten gestiegen Die Inzidenzzahlen gelten nicht mehr als repräsentativ, weil viele Infizierte keinen PCR-Test machen und damit nicht erfasst werden. Deshalb wird eine hohe Dunkelziffer vermutet. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landesschnitt beträgt nun 642. Aktuell werden 168 Corona-Kranke auf Intensivstationen behandelt, das sind 9 mehr als am Mittwoch.

