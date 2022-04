Vollautomatisiert und hochmodern: INTERSPORT hat Zentrallager erweitert

Der Sportfachhändler INTERSPORT hat in Heilbronn das Zentrallager erweitert. Jetzt kann das Unternehmen aus den modernisierten Hallen bis zu 10.000 Pakete am Tag verschicken.

Um 10.000 Quadratmeter ist das Lager in den vergangenen Jahren in Heilbronn gewachsen, teilte die Sportfachhändler-Genossenschaft INTERSPORT mit. Errichtet wurde auf der zusätzlichen Logistikfläche ein neues automatisches Kleinteilelager von 36 Metern Höhe. Das vollautomatisierte Lager sei nicht nur "technologisch State of the Art", sondern könne auch den steigenden Bedarf an "intelligenter Lagerkapazität" abdecken, heißt es in einer Mitteilung. Kosten werden keine genannt.

Mit der Größe des Lagers an die Grenzen gestoßen

In den vergangenen Jahren sei das Wachstum stark angestiegen. Sortimente, Stückzahlen hätten zugenommen. Die Vorgänge seien komplexer geworden. Mit dem Lager sei man an "seine Grenzen gestoßen". Nun seien es rund 37.000 Quadratmeter Gesamtlagerfläche im Heilbronner INTERSPORT-Lager.

"Ziel war es, mittels neuer Automatisierungstechnik sowie gleichzeitigem Umbau und Modernisierung der Bestandslogistik, den Bedarf an Lagerkapazität vor Ort langfristig abzudecken."

Dafür habe man sich unter anderem den Technologie-Experten Körber ins Boot geholt, sowohl für die Planung als auch für die Umsetzung. Zusammen mit dem Technologie-Experten seien jetzt eine neue Automatisierungstechnik und eine Modernisierung der Bestandslogistik geschaffen worden.

Sportfachhandel passt sich Herausforderungen im Welthandel an

Bereits in den vergangenen Jahren, während der Corona-Pandemie, hatte die Sportfachhändler-Genossenschaft nach eigenen Angaben die Geschäftsabläufe den modernen Anforderungen angepasst. Denn sowohl Ukraine-Krieg als auch Corona-Pandemie halten den Sportfachhandel schwer auf Trab.

INTERSPORT-Ordermesse in Heilbronn in der Vergangenheit (Archivbild) SWR

Derzeit seien beispielsweise wegen Corona weiterhin Häfen und Fabriken vorübergehend teils oder sogar ganz geschlossen, die INTERSPORT logistisch benötigt, sagte jüngst Frank Geisler, Einkaufsvorstand von INTERSPORT Deutschland eG im SWR-Interview. Mitarbeitende fehlen: "Das Ganze führt einfach zu massiven Verzögerungen."

Keine Sicherheit bei bestellten Waren

So seien Lieferprozess kaum berechenbar - von monatelangen Verspätungen bis hin zu kompletten Stornierungen der Waren sei alles dabei. Der Einbruch: massiv. Damit die Regale dennoch mit Sportware gefüllt bleiben, sei die komplette Beschaffungssystematik in der jüngsten Vergangenheit überarbeitet worden.

So werde zum Beispiel täglich die Liefersituation kontrolliert und neu beurteilt - flexibel und mit dem Blick auf Alternativen. Und auch die Ordermessen für die Fachhändler seien den Pandemie-Bedingungen angepasst worden. Auch werde vorbeugend mehr Ware bestellt, um Lücken zu schließen, die durch Verspätungen bei den Lieferketten entstehen könnten. Unter anderem dafür wurde zum Beispiel vor zwei Jahren das neue Logistikzentrum eröffnet. Man gehe so zwar ein höheres Risiko ein, stelle aber auch sicher, dass die Geschäfte die benötigte Ware am Ende wirklich in den Regalen hätten.