INTERSPORT verkauft Voswinkel

Der Heilbronner Sportfachhändlerverbund INTERSPORT verkauft seine Kette Voswinkel an Cisalfa Sport in Italien. Käufer und Verkäufer wollen dadurch weiter wachsen.

Noch vor dem Jahresende soll der Handel abgeschlossen sein: Der Sportfachhändlerverbund INTERSPORT mit Sitz in Heilbronn verkauft seine Kette Voswinkel an Cisalfa Sport in Italien.

Cilsalfa Sport tritt der INTERSPORT-Gruppe bei

Sowohl Käufer als auch Verkäufer wollen durch den Handel wachsen: Cisalfa Sport expandiert nach Deutschland. Und die Italiener treten gleichzeitig der INTERSPORT-Gruppe bei und gehören damit zum Fachhändlerverbund aus Heilbronn.

"Wollen keine Filialen selbst betreiben"

Voswinkel war zwischenzeitlich in finanzielle Schieflage geraten und von INTERSPORT in den vergangenen Jahren saniert worden. Die Zentrale in Heilbronn verfolgt mit dem Verkauf eine klare Strategie. Man wolle sich auf die Betreuung der Mitglieder konzentrieren und nicht selbst Filialen betreiben, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung.

Die INTERSPORT e.G. ist der größte mittelständische Sportfachhändlerverbund in Europa.