Nach der Entscheidung des Bundestags über eine bundesweite Notbremse will die Händlergenossenschaft Intersport mit Sitz in Heilbronn zusammen mit anderen Einzelhändlern und Gastronomen eine Verfassungsbeschwerde einreichen. Das teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Zwar stehe man hinter einer bundesweiten Lösung zum Schutz von Menschenleben, das jetzt erlassene Infektionsschutzgesetz sei aber nur die "Fortsetzung der bisher herrschenden Symbolpolitik zu Lasten vieler Bereiche" wie beispielsweise des Handels, hieß es in einer Pressekonferenz. Weiterer Kritikpunkt war beispielsweise, dass das neue Gesetz wichtige Bereiche gar nicht berühre. Hier wurde die Forderung nach einer Home-Office-Pflicht genannt. Der Bundestag hat das Infektionsschutzgesetz verabschiedet, jetzt geht das Papier in den Bundesrat.