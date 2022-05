Intersport-Ordermesse für Running und Training

Beim Heilbronner Sportfachhändler-Verbund Intersport ist am Dienstag die Ordermesse gestartet. Rund 900 Einzelhändler aus ganz Deutschland decken sich für das kommende Jahr ein.

Was ziehen sportbegeisterte Joggerinnen und Jogger nächstes Jahr im Frühling und Sommer an? Wie trainieren Gesundheitsbewusste? Im Redblue-Messecenter in Heilbronn können die Einzelhändler entscheiden, was sie bald in ihren Läden anbieten wollen. Und von diesen Läden gibt es einige in Deutschland. Mit 1.500 Geschäften ist der Verbund einer der Platzhirsche in Deutschland.

Mit Großbestellungen gegen Lieferengpässe

Auf die schiere Größe im Markt setzt Intersport vor allem jetzt in der Krise durch die Lieferengpässe. Beispiel Adidas. Für den Markenhersteller ist die Heilbronner Genossenschaft so interessant, dass die beiden jetzt eine Kooperation beschlossen haben.

Und der Intersport-Verbund nimmt so viel, wie er bekommen kann. Bestellen über den Bedarf hinaus, heißt momentan die Firmenstrategie. Der Gedanke dahinter: Auch wenn nur ein Teil davon geliefert wird, reicht das aus, um die Händler zu versorgen.

Intersport in den Böllinger Höfen in Heilbronn SWR Simon Bendel

Und kommt tatsächlich mehr, als gebraucht wird - auch kein Problem, sagte eine Firmensprecherin dem SWR. Dann wird die überschüssige Menge eingelagert, bis sie gebraucht wird. Das Zentrallager in Heilbronn hat eine Fläche von 30.000 Quadratmetern.

Für die Händler kommt Nachschub dann automatisch. Sie sind digital mit der Zentrale in Heilbronn verbunden. Und wenn die feststellt, dass die Ware zur Neige geht, wird die neue Lieferung auf den Weg gebracht.