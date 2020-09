"[Die Händler] sind sehr bewusst in ihren Entscheidungen, aber sie haben ganz klar gemerkt, was für ein Boom in gewissen Kategorien ausgebrochen ist. Sie wissen auch, wo es eher verhalten ist: Indoor oder Teamsport, wo noch viele Fragezeichen sind. Die Tendenz ist eher zielgerichtet auf das Potential, was sich da im Markt ergeben hat."

Katja Erbe, Leiterin des Category Managements bei Intersport