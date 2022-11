INTERSPORT: Rund 25 Millionen Euro für Modernisierung

INTERSPORT will seine Geschäfte aufhübschen und neue Filialen eröffnen. Händlerinnen und Händler nehmen dafür Millionenbeträge in die Hand.

Der Sporthandelsverbund INTERSPORT mit Sitz in Heilbronn hat am Montag angekündigt im Geschäftsjahr 2022/23 weitere 12 Millionen Euro in seine Filialen investieren zu wollen. Im vergangenen Geschäftsjahr wurden bereits rund 12,5 Millionen Euro investiert.

INTERSPORT will modernisieren

Mit den Investitionen sollen Filialen ausgebaut, modernisiert oder ganz neu eröffnet werden. Damit will der Verbund sowohl online als auch im stationären Handel vorne mit dabei sein.

"Wir wollen uns klar vom Discount distanzieren."

INTERSPORT wolle weiterhin stark und mehr in die Beratung, in Qualität und Nachhaltigkeit investieren. Der INTERSPORT-Chef, Alexander von Preen, sagte am Montag in Heilbronn, er sei froh, dass die Händlerinnen und Händler im INTERSPORT-Verbund trotz der vielen Krisen weiter Geld in die Hand nehmen und in Beratung, Service und Auftritt investieren.