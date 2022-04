Darum könnte INTERSPORT teils vom Stopp des Russland-Geschäfts profitieren

per Mail teilen

Der Einzelhandel ist gebeutelt: Erst die Corona-Krise, dann der Ukraine-Krieg. Auch INTERSPORT mit Sitz in Heilbronn muss flexibel reagieren - könnte aber jetzt teils profitieren.

Vieles in der Weltwirtschaft ist derzeit im Umbruch, globale Geschäfte werden durch die weltpolitische Lage beeinträchtigt. Direkt betroffen sind die Lieferketten hiesiger Unternehmen. Der Krieg Russlands in der Ukraine stellt auch die Sportfachhändler-Genossenschaft INTERSPORT mit Sitz in Heilbronn vor große Herausforderungen, sagt Frank Geisler, Einkaufs-Vorstand von INTERSPORT Deutschland eG im SWR-Interview.

Corona-Pandemie hat weiter Auswirkungen auf Geschäft

Mehr noch als der Krieg aber halte die Corona-Pandemie den Fachhandel seit über zwei Jahren auf Trab. Geisler, der seit vielen Jahrzehnten schon im Geschäft des Wareneinkaufs ist, hat solch eine Situation, wie sie seit 2019 herrscht, noch nicht erlebt. Derzeit seien wegen Corona weiterhin Häfen und Fabriken vorübergehend teils oder sogar ganz geschlossen, die INTERSPORT aber logistisch benötigt. Mitarbeitende fehlen: "Das Ganze führt einfach zu massiven Verzögerungen."

"Wir haben ungefähr nur die Hälfte der Lieferungen in der Zeit da, wie wir sie bestellt haben."

Höheres Risiko durch mehr Waren-Bestellungen

Der Lieferprozess sei quasi kaum berechenbar, von monatelangen Verspätungen bis hin zu kompletten Stornierungen der Waren sei alles dabei. Der Einbruch: massiv. Dennoch: Die Regale der Fachhändler, die zu INTERSPORT gehören, sollen trotzdem nicht leer bleiben, sagt der Einkaufs-Vorstand. Die komplette Beschaffungssystematik sei in der jüngsten Vergangenheit dahingehend überarbeitet worden. So werde zum Beispiel täglich die Liefersituation kontrolliert und neu beurteilt - flexibel und mit dem Blick auf Alternativen, sagt Geisler.

INTERSPORT Ordermesse in Heilbronn Corona-konform: weniger Händler gleichzeitig decken sich hier ein (Archivbild) SWR

Die Ordermessen für die Fachhändler seien den Pandemie-Bedingungen angepasst worden. Zudem werde auch vorbeugend mehr Ware bestellt, um Lücken zu schließen, die durch Verspätungen bei den Lieferketten entstehen könnten. Unter anderem dafür wurde zum Beispiel vor zwei Jahren ein neues Logistikzentrum eröffnet. Man gehe so zwar ein höheres Risiko ein, stelle aber auch sicher, dass die Geschäfte die benötigte Ware auch wirklich in den Regalen hätten.

Krieg in der Ukraine hinterlässt Spuren

Auch der Krieg hat Auswirkungen: Zwar werden laut Geisler in der Ukraine kaum Sportartikel hergestellt, INTERSPORT sei dort lediglich im Bereich von Wanderschuhen oder Langlaufski aktiv. Und die Fabriken seien in der Nähe der rumänischen Grenze, daher sei der Einfluss des Kriegs noch gering, so Geisler. Wie es dort aber weitergehe, bliebe ungewiss. Die Aufträge für die Ukraine möchte INTERSPROT weiterhin erteilen.

"Das Schlimmste, was dort passieren kann, ist, dass man dort den Menschen die Arbeit wegnimmt."

Gleichzeitig vergebe man die Aufträge aber auch anderweitig, zum Beispiel nach Italien. Dort werden also zusätzliche Wanderschuhe bestellt, so Geisler, um nicht in einen Lieferengpass zu geraten.

Der Einfluss des Kriegs auf die Sportartikel sei also noch relativ gering. Ganz im Gegensatz zu den Energie-Preisen: Das habe auf jeden Fall einen solchen Einfluss, "dass es zu Preis-Erhöhungen kommen wird - über kurz oder lang", so Geisler.

Artikel für Gesundheit und Sport weiterhin begehrt

Profitieren könne die Genossenschaft tatsächlich von der Tatsache, dass Russland als Markt nach den Sanktionen weggefallen ist, bestätigt Geisler. Schließlich ist die Ware schon produziert. Diese sei noch im Umlauf, da die Situation erst kurze Zeit bestehe. INTERSPORT verschaffe sich gerade einen Überblick über Listen und Artikel. Das sei komplex, der globale Markt schließlich riesig. Mit den Lieferanten stehe man nun in Kontakt, um zu klären, wer Abnehmer für welche Ware genau sein könnte. Durch die Produkte für den ehemals russischen Markt könne man möglicherweise sogar einen Teil der verspäteten oder komplett stornierten Waren für den hiesigen Markt ausgleichen.