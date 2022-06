Rund um experimenta: Heilbronn ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit

Was ist Ecsite?

Der Begriff steht für "The European Network of Science Centres and Museums", also für Wissenschaftszentren und -museen wie die Heilbronner experimenta. Die europäische Plattform sitzt in Brüssel (Belgien). Ziel ist es, der Öffentlichkeit den Zugang zu technischen und naturwissenschaftlichen Themen zu erleichtern. Das soll durch "professionelle und innovative Wissenschaftskommunikation" erreicht werden. Ecsite hat europaweit nach eigenen Angaben 327 Mitglieder, darunter auch Forschungseinrichtungen, Naturkundemuseen und berufliche Netzwerke.