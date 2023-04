Internationales Jugendtheaterfestival in Schwäbisch Hall

Zum zehnten Mal wird Schwäbisch Hall zum Treffpunkt internationaler Jugendtheatergruppen. Die Osterwoche über zeigen die Ensembles ihre Projekte und veranstalten Workshops.

Die ganze Osterwoche über findet das Internationale Jugendtheaterfestival in Schwäbisch Hall statt, bereits zum zehnten Mal. Die Ensembles aus unterschiedlichen Ländern präsentieren eigene Produktionen, sollen sich austauschen und dabei auch neue Inspirationen sammeln. Die Stücke sind jeweils im Neuen Globe zu sehen.

Nationale und internationale Produktionen

Als Stammgast ist am 11. April wieder das Syal Theatre aus der Schwäbisch Haller Partnerstadt Karesi in der Türkei vertreten. Am 12. April gibt es außerdem Stücke aus Griechenland und Finnland. Erstmals ist dieses Jahr auch eine Produktion aus dem Libanon dabei: "I see my ghost coming from afar". Das Stück ist am 13. April im Neuen Globe zu sehen.

Szene aus "Frühlings Erwachen! (LIVE FAST - DIE YOUNG)", eine Produktion des Jugendensembles der Freilichtspiele Schwäbisch Hall. Ufuk Arslan

Den Abschluss bildet am 14. April die Präsentation mehrerer Performances, welche die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erst im Laufe der Woche in Workshops zusammen erarbeiten, über alle Sprachgrenzen hinweg.

Bandbreite der Teilnehmenden wächst

Das Festival fand 2005 zum ersten Mal statt, seit wird es alle zwei Jahre veranstaltet. 2021 war es durch Corona nur als Online-Variante möglich. Anfangs kamen die Gruppen vor allem aus Schwäbisch Haller Partnerstädten, dann kamen auch Theatergruppen über persönliche Kontakte hinzu. Mittlerweile bewerben sich laut Festivalleiter Georg Kistner auch Gruppen aktiv für die Teilnahme. Ziel des Festivals sei es, eine möglichst große Bandbreite abzubilden. So werde jede Aufführung einzigartig, so Kistner.

Singen und Tanzen als gemeinsame Sprache

Die Workshops, die während der Woche stattfinden, werden von Profis in den Kategorien Improvisation, Bühnenkampf, African Dance oder auch Camera Acting geleitet. Dabei sollen die Gruppen möglichst unterschiedliche Nationalitäten aufweisen, um die sprachliche Kommunikation so schwer wie möglich zu gestalten. Denn so hätten die Teilnehmer gar keine andere Wahl, als sich mit Händen und Füßen, Singen und Tanzen auszudrücken, heißt es vom Veranstalter.