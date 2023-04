Internationales Hochsprung-Meeting auf Heilbronner Marktplatz geplant

Beim Internationalen Hochsprung-Meeting Heilbronn werden im August internationale Hochspringer erstmals auf dem Marktplatz starten. Rund 3.500 Zuschauern werden erwartet.

In Heilbronn wird in diesem Jahr ein neues Sportevent etabliert. Im Sommer wird dafür der Heilbronner Marktplatz zu einer Hochsprung-Sportstätte umgebaut. Das Hochsprung-Meeting Heilbronn findet am ersten Augustwochenende erstmals statt und soll jährlich ausgetragen werden. Im Jahr 2018 wurde das Meeting zum letzten Mal in Eberstadt (Kreis Heilbronn) veranstaltet, nach über 40 Jahren wollte der Veranstalter es nicht weiterführen. Diese Chance wurde in Heilbronn erkannt, dort wird das Sportevent nun neu belebt, pandemiebedingt mussten die ursprünglich Pläne verschoben werden.

Marktplatz wird zur Hochsprungarena

Der Marktplatz muss für die Hochspringer aufwendig umgestaltet werden. Ein Boden wird extra für das Sportereignis verlegt, auf dem die Profis beste Bedingungen für Anlauf und Absprung vorfinden. Auf zwei Tribünen sollen rund 1.700 Besucher Platz finden. Im Innenhof des Rathauses sind Essensstände geplant.

Planungen des Marktplatzes für das Hochsprung-Meeting Niki Seethaler

Hoffnung auf große Namen

Zwar sei es sehr schwierig, den perfekten Termin für das Event in Heilbronn zu finden, trotzdem ist Oliver Blumenstock vom Trägerverein Internationales Hochsprung-Meeting Heilbronn zuversichtlich, dass Topstars nach Heilbronn kommen. Noch gebe es jedoch keine konkreten Namen, man sei in Gesprächen.

Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) (2. v. r.) freut sich auf das neue Event. SWR

Erst etwa vier Wochen vor dem Event rechne Blumenstock mit konkreten Zusagen. Die Hoffnung der Veranstalter ist trotzdem offensichtlich, dass auch die internationale Elite, wie Mutaz Essa Barshim, in Heilbronn starten.

Viele Ehrenamtliche gesucht

Ohne ehrenamtliche Helfer wäre das Event nicht durchführbar, so Blumenstock. Rund 120 Personen brauche es für das Wochenende, sagt Rosemarie Just-Espert, Abteilungsleiterin Leichtathletik TSG Heilbronn. Beim Aufbau der Tribünen und der Organisation am Hochsprungwochenende werden Helferinnen und Helfer gebraucht. Finanziell unterstützen zwei Hauptsponsoren die Veranstaltung, die Schwarz Gruppe und die Kreissparkasse Heilbronn.

Tickets werden in Kürze im Vorverkauf erhältlich sein, es gilt als Kombi-Ticket für Bus und Bahn. Das Internationale Hochsprung-Meeting Heilbronn findet am 4. bis 6. August 2023 auf dem Heilbronner Marktplatz statt.