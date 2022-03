Internationaler Tag der Streuobstwiese

Zum Internationalen Tag der Streuobstwiese gibt es auch in der Region Heilbronn-Franken verschiedene Aktionen - etwa Führungen oder Online-Verkostungen. Ziel des Tages ist es, auf die besondere Bedeutung der Streuobstwiesen aufmerksam zu machen, erklärt Bruno Fischer vom Naturschutzbund Kirchberg. Die Streuobstwiese sei in unseren Breiten das artenreichste Biotop. Man habe zwar keinen tropischen Regenwald, aber die Streuobstwiese sei für den Artenreichtum besonders wichtig. Von den Tieren her gebe es dort Echsen, Vögel, Fledermäuse - viel mehr Arten als zum Beispiel im Wald, so Fischer weiter.