Aktionstag in Heilbronn gegen Rassismus

Der 21. März ist der Internationale Tag gegen Rassismus, auch in Heilbronn fand eine Aktion unter dem Motto "WIR.wege" statt.

"WIR.wege" lautet dieses Jahr das Motto: Schulen und weitere Institutionen, wie die städtischen Quartierszentren, haben mit Schülerinnen und Schülern sowie weiteren Besucherinnen und Besuchern Kartons gegen Rassismus vorbereitet. Die Kartons waren in der Innenstadt auf dem Kiliansplatz als Wege arrangiert. Damit wollten sich die teilnehmenden Institutionen gegen Rassismus in Heilbronn positionieren und Sichtbarkeit schaffen. Material und Workshops gab es dazu von der Antidiskriminierungsstelle Heilbronn, die den Aktionstag gegen Rassismus in der Stadt mitorganisiert hat.

Netzwerk gegen Rechts sieht vermehrte Diskussionen

Auch das Netzwerk gegen Rechts Heilbronn war bei der Aktion vertreten. Vorsitzender Stefan Reiner berichtet, wie es aktuell durch die steigenden Flüchtlingszahlen vermehrt zu Diskussionen komme, zum Beispiel beim Thema Flüchtlingsunterkünfte. Er betont, dass dabei natürlich nicht jede Person mit Bedenken als rechts einzustufen sei, aber Parteien wie die AfD würden versuchen, in der Diskussion zu dominieren.

In den letzten Jahren sei es um solche Diskussionen ruhiger geworden, da wäre eher Corona das Thema gewesen, sagt Reiner. Doch jetzt würden sich die Diskussionen wieder stark den Themen annähern, wie es schon 2015 während der sogenannten Flüchtlingskrise der Fall war.

Aufmerksamkeit, um Leute zu erreichen

Ein internationaler Tag sei da wichtig, um einerseits auf Rassismus selbst und die Anzeichen für Rassismus aufmerksam zu machen. Aber auch zu zeigen, was es für Initiativen gebe, die sich genau hier dagegenstemmen, so Reiner weiter. Man hoffe, so auch Leute zu erreichen, die selber aktiv werden wollen.

Der Ursprung des Tages

Der Internationale Tag gegen Rassismus findet jedes Jahr am 21. März statt und führt auf das "Massaker von Sharpeville" im Jahr 1960 zurück, bei dem 69 Demonstrierende im südafrikanischen Sharpeville erschossen wurden, die gegen die Diskriminierung aufgrund ihrer Hautfarbe protestierten. Am 21. März 1966 riefen die Vereinten Nationen erstmals den internationalen Gedenktag aus.