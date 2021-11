Die Integrierte Leitstelle des Main-Tauber-Kreises stellt auf Digitalfunk um

per Mail teilen

Die Integrierte Leitstelle des Main-Tauber-Kreises in Bad Mergentheim stellt von Analog- auf Digitalfunk um. In den nächsten Jahren muss die Kommunikation komplett umgestellt werden, nun läuft ein Probebetrieb. Aktuell werden Feuerwehrfahrzeuge auf Digitalfunk umgerüstet und Einsatzkräfte entsprechend ausgebildet. Die Integrierte Leitstelle betreut den Notruf im gesamten Landkreis. Sie koordiniert die Einsatzkräfte und unterstützt im Hintergrund. Durch den Digitalfunk erhoffe man sich bessere Netzabdeckung und Sprachqualität, so Florian Busch, Erster Landesbeamter im Main-Tauber-Kreis. Der jetzt laufende Probebetrieb soll vor allem dazu dienen, Schwachstellen zu finden und zu beheben, bevor der Echtbetrieb beginnt.