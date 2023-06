per Mail teilen

Die neue Integrationsbeauftragte der Stadt Heilbronn, Denise Farag, ist am Mittwoch dem Integrationsbeirat vorgestellt worden. Sie will vor allem neue Begegnungsräume schaffen.

Mit Denise Farag hat Heilbronn seit dem 1. Mai eine neue Integrationsbeauftragte. Am Mittwoch wurde sie offiziell dem Beirat für Partizipation und Integration der Stadt vorgestellt. Sie sagt, um Integration gelingen zu lassen und Vorurteile weiter abzubauen, müsse es noch mehr Begegnungsräume geben. Damit soll auch Diskriminierung und Vorurteilen entgegengewirkt werden.

146 Nationen prägen das Leben in Heilbronn

Die 36-Jährige bringt schon eine gewisse Vorerfahrung in den neuen Job als Integrationsbeauftragte mit. Denn zuvor war sie fünf Jahre Referentin für Diversität in der Heilbronner Stadtbibliothek und der Kulturabteilung der Stadt. Daher kenne sie auch das Themenfeld und die Akteurinnen und Akteure der Integration. Auch mit der bisherigen Integrationsarbeit in Heilbronn sei sie zufrieden.

"Ich denke, dass mit diesen 146 Nationen, die das Zusammenleben in Heilbronn prägen, schon sehr viel gut gelingt."

Für die Zukunft hat sich Denise Farag vorgenommen, mehr Begegnungsräume für die 146 in Heilbronn lebenden Nationalitäten und die verschiedenen Kulturen schaffen zu wollen. Begegnung, Austausch und Dialog seien wichtig, um auch das Positive sehen zu können, die Bereicherung, die ein Mix aus so vielen Nationalitäten mit sich bringt. So sei Heilbronn attraktiv für Fachkräfte aus dem Ausland, mit dem Bildungscampus beispielsweise aber auch für internationale Studierende.

Diskriminierung und Vorurteile bekämpfen

Dennoch gebe es Punkte, die weiter angegangen werden müssten, so Farag. Immer noch gebe es Diskriminierung und Vorurteile aufgrund der Herkunft oder des Aussehens. Es ist ihr ein besonderes Anliegen, gerade auch diese Vorurteile weiter zu verringern. Dabei könnten die Begegnungsräume ebenfalls helfen.

"Menschen sind immer noch aufgrund ihrer Herkunft […] mit Diskriminierung konfrontiert und werden beispielsweise vielleicht auch weniger zu Vorstellungsgesprächen eingeladen."

Auch hier will Farag neue Berührungspunkte schaffen und sensibilisieren. Konkrete Projekte könne sie noch nicht nennen, doch gerade im Sommer seien auch mit anderen Akteurinnen und Akteuren aus dem Bereich der Integration in Heilbronn zahlreiche Veranstaltungen in Planung, die eben genau diese Begegnungsräume schaffen sollen.