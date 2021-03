Intersport-Händler erwarten wegen der Coronakrise starke Umsatzeinbußen; das ergab eine Befragung des Sportartikel-Händlerverbunds mit Sitz in Heilbronn. Danach erwarten die befragten Intersporthändler Umsatzrückgänge im hohen zweistelligen Bereich im Vergleich zum Vorjahr, und das wird wohl nicht mehr reinzuholen sein. Denn auch nach dem Ende des Lockdowns steigt die Umsatzkurve nur langsam wieder an und bleibt weiterhin deutlich hinter Plan. Running und Fitness waren bislang die wesentlichen Umsatztreiber und machten fast die Hälfte aller Umsätze aus. Und die Befragung zeigte auch: die Verbraucher bleiben weiter zurückhaltend. Allerdings gibt es Licht am Ende des Tunnels; 41 % von 300 befragten Kunden gaben an mehr Sport zu treiben als vor Corona. mehr...