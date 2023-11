So will die Bio-Branche neue Kundschaft gewinnen

Der Absatz von Bio-Waren schwächelt. Neue Produkte sollen vor allem die jüngere Kundschaft überzeugen. Denn die favorisiert eher den Vegan-Trend, der oft nicht bio ist.

Bis zum Jahr 2030 sollen in Baden-Württemberg rund 40 Prozent der Landwirtschaft auf Bio umgestellt sein. Um dieses Ziel der grün-schwarzen Landesregierung zu erreichen, müsste der Marktanteil von Bio-Produkten stark wachsen. Doch das Wachstum stockte zuletzt. Die Branche will unter anderem neue Produkte entwickeln, um gegenzusteuern. Die sollten vor allem im boomenden Segment der Fleischalternativen liegen, sagte Julian Stock vom Good Food Collective am Rande der Öko-Marketingtage in Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall) dem SWR. Die Bio-Branche habe den Vegan-Trend regelrecht verschlafen. Weitere Möglichkeiten für neue Produkte gebe es unter anderem bei den Süßwaren, Müslis oder Aufstrichen.

Bio-Märkte haben Trendwende verpasst

Jüngere Menschen ziehe es nicht mehr in die Bio-Fachmärkte, so Stock. Letztere hätten es versäumt, sich mit Start-ups beim Fleischersatz zusammen zu tun und in die Forschung zu investieren. Diesen Part hätten dann die großen Handelsketten mit ihren Eigenmarken übernommen. Dazu kommt, dass jüngere Menschen damit aufgewachsen sind, dass es Bio ganz selbstverständlich beim Discounter gibt. Beim Marketing für jüngere Zielgruppen sollten sich die Bio-Erzeuger vor allem auf Social-Media-Plattformen wie Tiktok und Instagram konzentrieren, rät Stock. "Weg vom blassen vollkorngrün hin zu angesagten Neonfarben."

Bio bedeutet auch Klimaschutz und Artenvielfalt

Vielen Menschen sei gar nicht klar, welche Bedeutung ökologischer Landbau für den Klimaschutz und die Biodiversität habe, so Hanna Kehl von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). "Wir müssen deshalb lernen, unsere Relevanz besser zu kommunizieren", sagt Kathrin Jäckel vom Bundesverband Naturkost und Naturwaren. Am 16. November will das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft eine große Kampagne vorstellen, die für die Vorteile von Bio für Gesundheit, Klima und Artenvielfalt werben soll.

Marktmacht großer Ketten

Der Markt für Bio-Produkte verlagert sich vom Bio-Fachmarkt hin zu den großen Handelsketten, sagt Professor Stephan Rüschen von der DHBW Heilbronn. Die Discounter haben Kooperationen mit Anbauverbänden geschlossen. Wer als Landwirt beispielsweise mit Lidl (Sitz in Bad Wimpfen) ins Geschäft kommen will, muss sich an deren Partner Bioland wenden. Schon allein weil die Ketten entsprechende Mengen brauchen, sagt Lidl-Bereichsleiter Alexander Liedkte.

Bio-Obst gibt es schon lange auch in den Discountern. Bio-Fleischersatz beispielsweise ist dagegen noch selten. SWR

Die Landwirte fordern ihrerseits von den Herstellern und Handelsketten, Produkte so zu gestalten, dass sie dafür auch langfristig anbauen können. Negatives Beispiel wäre eine seltene Saat als Zutat für ein neues Weihnachtsmüsli. Stattdessen sollte überlegt werden, ob der Hafer eines Landwirts nicht nur für den Drink, sondern auch für Kekse oder andere Produkte genutzt werden könne, so Wilhelm Heilmann von Naturland.