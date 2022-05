Innovationsregion Hohenlohe feiert 20-jähriges Jubiläum

per Mail teilen

Der Verein Innovationsregion Hohenlohe feiert sein 20-jähriges Jubiläum. Das Unternehmensnetzwerk will Menschen für Technische und Naturwissenschaftliche Berufe begeistern.

Über zwei Jahrzehnte wurde ein Unternehmensnetzwerk mit 28 Mitgliedern aufgebaut. Dazu kommen ehrenamtliche Mitarbeitende und ein sehr aktiver Vorstand. Gemeinsam wird versucht, mit verschiedenen Projekten, das Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, kurz MINT, zu wecken. Und das schon im Kindergarten.

Stefanie Leenen ist die Vorstandsvorsitzende der Innovationsregion Hohenlohe e.V. Ziel ist es, langfristig Fachkräfte für die Region zu generieren.

"Wir haben einen akuten Fachkräftebedarf, es ist wirklich dramatisch."

Das Netzwerk könne den Fachkräftemangel zwar lindern, aber nicht aufheben. Umso wichtiger ist es, junge Menschen weiter für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern, sagt Stefanie Leenen dem SWR.

Stefanie Leenen, Vorstandsvorsitzende Innovationsregion Hohenlohe eV Innovationsregion Hohenlohe eV

Erste Projekte schon im Kindergarten

Schon früh soll das Interesse für die MINT-Fächer geweckt werden. Es beginnt mit dem Kindergarten und zieht sich durch die gesamte Bildungslandschaft. Die Umsetzung kann sehr unterschiedlich aussehen. So können beispielsweise die Kinder die Partnerunternehmen besuchen und unter Anleitung der Auszubildenden kleine Projekte realisieren. Hierbei steht der Spaß im Vordergrund, so Leenen. Umgekehrt können auch Azubis die Schulen und Kindergärten besuchen.

Mehr Mädchen für Technik begeistern

Noch immer gibt es deutlich weniger Frauen in den technischen Berufen. Das gilt auch für den Hohenlohekreis. Auch darauf legt das Unternehmensnetzwerk einen besonderen Fokus. "Wir glauben fest daran, dass Mädchen genauso begabt sind für technische Berufe. Sie dürfen sich einfach nicht den Schneid abkaufen lassen.", so Leenen. Durch die Initiative des Vereins gewinne der Hohenlohekreis sowohl männliche als auch weibliche Fachkräfte, beteuert die Vorstandsvorsitzende.

Unternehmen stellen Mittel

Rund 150.000 Euro kommen jährlich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden zusammen. Viel wichtiger seien allerdings die Azubis, die die Unternehmen stellen. Dadurch eröffnen sich eine Vielzahl an Möglichkeiten, um den Kindern neue Perspektiven aufzuzeigen und nah an die Materie heran zu kommen. Sie sehen außerdem dadurch, welche Unternehmen und Berufe es in der Region gibt.

Ziele für die kommenden Jahre

In Zukunft soll der Austausch innerhalb des Netzwerks noch weiter verbessert werden. Außerdem soll die Brücke nach Heilbronn geschlagen werden, heißt es. Dort werde viel in Bildung investiert. Besonders die Technische Universität München mit dem Campus Heilbronn und die Programmierschule École 42 wären gute Partner, so Stefanie Leenen.Von einer Zusammenarbeit würden beide Seiten profitieren.