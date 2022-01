Innovationspreis für aquaRömer

per Mail teilen

Der Mainhardter (Kreis Schwäbisch Hall) Getränke-Anbieter aquaRömer wurde am Donnerstagvormittag mit dem Mehrweg-Innovationspreis 2021 ausgezeichnet. Der Preis wurde von der Deutschen Umwelthilfe und der Stiftung Initiative Mehrweg für herausragende Leistungen zur Abfallvermeidung und zum Klimaschutz verliehen. Der Mineralwasseranbieter aquaRömer sei ein "mutiger Getränke-Anbieter, der komplett auf Mehrweg umsteigt", heißt es in einer Pressemeldung der Deutschen Umwelthilfe. Neben aquaRömer wurden das Start-up fairfood und alwa Mineralbrunnen prämiert, beide Unternehmen sitzen ebenfalls in Baden-Württemberg.