Der baden-württembergische Innenminister Strobl (CDU) begrüßt das Heilbronner Urteil im Schnellverfahren gegen einen Silvesterrandalierer. Ein 30-Jähriger muss ins Gefängnis.

Für den baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl (CDU) ist das Urteil des Heilbronner Amtsgerichts ein "glasklares Zeichen". Nur wenige Tage nach einem Vorfall in der Silvesternacht auf dem Heilbronner Marktplatz ist ein 30 Jahre alter Mann wegen "tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte" in einem sogenannten "beschleunigten Verfahren" zu neun Monaten Haft verurteilt worden.

Ein Gerichtssprecher sagte der Deutschen-Presse-Agentur (dpa), dass der Täter an Silvester Raketen in Richtung einer Gruppe mit Kindern gefeuert haben soll. Als die Polizei seine Personalien kontrollieren wollte, habe er sich widersetzt. Er habe versucht, die Beamten zu treten und ihnen eine Kopfnuss zu verpassen, sagte der Sprecher.

Nach Angaben des Amtsgerichts Heilbronn hatte der Mann sechs Vorstrafen und stand unter doppelt laufender Bewährung. Bei den Vorstrafen handele es sich überwiegend um Diebstahlsdelikte, aber auch um Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, so der Sprecher.

"Bei uns folgt die Strafe auf dem Fuße. Wir reden nicht, wir handeln."

Innenminister Strobl, der aus Heilbronn stammt, zieht in seinem schriftlichen Statement einen Vergleich zu den chaotischen Vorfällen in der Silvesternacht in Berlin. In Baden-Württemberg gelte der Grundsatz: "Silvesterradau - im neuen Jahr Bau". Man fordere nicht nur schnelle Verurteilungen, man mache sie.

"Baden-Württemberg ist nicht Berlin."

Straftaten, so Strobl, müssten sofort und konsequent verfolgt werden. "Wir gehen seit Jahren entschieden und konsequent etwa gegen Gewalt gegen Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte vor", so der Innenminister.

Strobl übt Kritik

Der CDU-Politiker blickt auch auf die "Krawallnacht" vom 21. Juni 2020 in Stuttgart zurück. "Über 100 Jahre verhängte Freiheitsstrafen gegen die Täter sind das Ergebnis. Diese Entschlossenheit vermisse ich in anderen Teilen der Republik", so Strobl in seinem Statement.

Das Silvestergeschehen in Baden-Württemberg sei mit den inakzeptablen Ereignissen in Berlin aber nicht zu vergleichen. Die Silvesterlage sei im Wesentlichen mit den Jahreswechseln vor Corona vergleichbar gewesen. Strobl war zuvor in die Kritik geraten, weil er an Neujahr von einer normalen Silvesternacht gesprochen hatte, obwohl auch Einsatzkräfte in Baden-Württemberg attackiert worden waren.

Gesprächsrunde im Januar geplant

In Berlin hätten die Eskalationen nochmals eine neue Dimension erreicht. Deshalb werde er die Berliner Erfahrungen einbeziehen, um vorzubeugen, dass "Stuttgart nicht Berlin wird."

Strobl will im Januar Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Kommunen, Beamtenbund, Gewerkschaften und andere Beteiligte in das Innenministerium einladen. Dabei solle es um die Frage gehen, was man weiter tun könne, um in Baden-Württemberg nicht Zustände wie zuletzt in Berlin zu bekommen.

Wenn etwa Einsatz- und Rettungskräfte das Gefühl hätten, selbst zur Zielscheibe zu werden, dann sinke die Bereitschaft, den wichtigen Job zu machen, so der CDU-Politiker. "Die gesellschaftliche Verrohung, Hass und Hetze, sind Herausforderungen, die keiner alleine lösen wird."