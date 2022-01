Landesinnenminister Strobl fordert konsequentes Handeln bei Messengerdiensten

Im Vorfeld zu den sogenannten "Montagsspaziergängen" forderte Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) am Donnerstag in Heilbronn konsequentes Handeln der Bundesregierung. Man dürfe bei Messengerdiensten, wie etwa Telegram, nicht wegschauen. Hintergrund sind dort zu findende Hetze und Aufrufe zur Gewalt sowie Verabredung zu illegalen Corona-Protesten. Es seien mittlerweile riesige Plattformen mit sechsstelligen Teilnehmerzahlen geworden. Deswegen müsse das Recht hier entsprechend durchgesetzt werden, sagte Strobl. "Das ist eine klare Aufforderung auch an die Bundesregierung, dass die entsprechenden Gesetze, etwa das Netzwerkdurchsetzungsgesetz auf Telegram angewendet wird." Wo Hass und Hetze verbreitet werde, wo zu Straftaten aufgerufen werde, müsse es entsprechende Konsequenzen haben, so Strobl.