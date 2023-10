Die Veranstalter sprechen vom ersten inklusiven Straßenkunstfestival in ganz Deutschland. Im Stadtquartier Neckarbogen in Heilbronn haben am Samstag alle ihren Spaß.

Zauberer, Clowns, Akrobaten, der erste Gebärdensprachchor des Landes und viele mehr sorgen am Samstagnachmittag im Heilbronner Stadtquartier Neckarbogen für Furore. Auf dem ehemaligen Bundesgartenschaugelände findet das laut Veranstaltern erste inklusive Straßenkunstfestival Deutschlands, das STRAKU Neckarbogen, statt. Inklusives Konzept von Anfang bis Ende Die Evangelische Stiftung Lichtenstern und das STRAKU-Team, das auch in anderen Städten Baden-Württembergs Festivals organisiert, waren von Anfang an vom Standort überzeugt. Organisator Philipp Falser sagte dem SWR, der Neckar sei direkt nebenan, die Heilbronner Innenstadt nicht weit und im Neckarbogen gebe es kaum Barrieren. Mit dem Rollstuhl etwa kommt man überall hin. Denn es geht den Veranstaltern darum, das Festival von Anfang bis Ende barrierearm zu gestalten. So werden etwa die Künstlerausschreibungen für das Festival auch zum Hören angeboten, zudem geht man vor allem auf Einrichtungen zu, in denen Menschen mit Beeinträchtigung leben. Und Besucherinnen und Besucher können das Programmheft ebenfalls anhören oder die Variante mit besonders großer Schrift oder in einfacher Sprache wählen. Der erste Gebärdensprachchor des Landes bringt viele zum Mitwippen und Strahlen. SWR Christoph Schöneberger Veranstalter wollen Festival am Neckarbogen etablieren Der erste Gebärdensprachchor des Landes, die vhs Sign Singers der Volkshochschule Tübingen, sorgte dafür, dass auch gehörlose Menschen auf dem Festival Musik miterleben konnten. Die Veranstalter wollen am Neckarbogen langfristig ein Kulturfestival etablieren, das Menschen jeder Art begeistert. Es soll ein gelebtes Miteinander fördern, bei dem Menschen mit psychischen oder physischen Beeinträchtigungen aktiv beteiligt sind, auf der Bühne, im Team oder im Zuschauerraum. Clown David Finscher animiert die Kinder zum Mitmachen. SWR Christoph Schöneberger