Vor den Special Olympics in Berlin: Inklusives Sportfest in Neckarsulm

Vor dem Start der Special Olympics am 17. Juni in Berlin finden am Mittwoch mehrere Veranstaltungen statt. Unter anderem ein Sportfest in Neckarsulm.

Vor dem Start der Special Olympics am 17. Juni in Berlin finden am Mittwoch in Heilbronn-Franken mehrere Sportveranstaltungen statt. Im Pichterich-Stadion in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) läuft ab 17:30 Uhr das "Special Olympics Sportfest". Zu Gast sind auch Athletinnen und Athleten aus Chile, die danach an den Weltspielen in Berlin teilnehmen werden. In Neckarsulm gehe es um Spaß und um ein Zeichen für Inklusion, sagte die Inklusionsbeauftragte der Stadt Heilbronn Irina Richter. Alle können mitmachen. Zu den Disziplinen gehören etwa Froschweitsprung, Balancieren auf Wackelscheiben und ein Minihürdenlauf.

Weitere Sportveranstaltungen in Heilbronn-Franken

In Waldenburg (Hohenlohekreis) gibt es am Nachmittag einen Parcours, dort ist auch die Delegation aus Iran dabei - sie trainierte zuvor in Künzelsau. In Lichtenstern (Kreis Heilbronn) findet am Nachmittag das Sportfest "Gemeinsam in Bewegung" statt.

Abseits der Special Olypmics veranstaltet nach drei Jahren Corona-Pause die Evangelische Stiftung Lichtenstern auch am Mittwoch wieder ihr Sportfest für Menschen mit und ohne Behinderung. Das inklusive Sportfest steht unter dem Motto "Gemeinsam in Bewegung" und wird erneut von Studierenden der Hochschule Heilbronn organisiert. Das Projekt wurde 2011 von der Stiftung Lichtenstern, der Hochschule und dem Ultramarathonläufer Jürgen Mennel gegründet und findet in diesem Jahr zum zehnten Mal statt.