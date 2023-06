Inklusives Sportfest in Neckarsulm mit Athleten aus Chile

Im Vorfeld der Special Olympics in Berlin hat am Mittwoch im Neckarsulmer Pichterich-Stadion ein inklusives Sportfest stattgefunden. Mit dabei war eine Delegation aus Chile.

Bei dem inklusiven Sportfest im Pichterich-Stadion in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) war am Mittwoch auch eine Delegation von Athletinnen und Athleten aus Chile dabei. Neckarsulm und Heilbronn nehmen am "Host Town Program" der Special Olympics in Deutschland teil. Die chilenische Delegation war bereits vor ein paar Tagen nach Heilbronn und Neckarsulm gereist, um sich zu akklimatisieren und die Region kennenzulernen, heißt es.

Feierliche Eröffnung mit olympischem Feuer

Feierlich eröffnet wurde das Sportfest durch die Oberbürgermeister von Neckarsulm und Heilbronn, Steffen Hertwig (SPD) und Harry Mergel (SPD). Zusammen mit den 57 Athletinnen und Athleten aus Chile wurde ein olympisches Feuer entzündet. Die Inklusionsbeauftragte der Stadt Heilbronn, Irina Richter, freute sich über diese Besonderheit bei dem Fest.

"Wir haben im Rahmen des Programms [...] ein kleines olympisches Feuer entzündet, das sie [...] symbolisch nach Berlin tragen."

Außerdem sorgte die inklusive Band "Better Than" aus Heilbronn für gute Stimmung am Mittwochabend. Aktionen wie ein Mini-Hürdenlauf luden die Besucherinnen und Besucher zum Mitmachen ein. Es gehe um Spaß und um ein Zeichen für Inklusion, so Richter weiter. Jeder könne mitmachen.

Abwechslungsreiches Programm für die Delegation

Am Donnerstag geht es für die Athletinnen und Athleten dann weiter zu den Special Olympics nach Berlin, wo am Samstag die Eröffnungsfeier für die Weltspiele stattfinden wird.

Im Vorfeld gab es für die Delegation aber auch eine Bootsfahrt auf dem Neckar, einen Besuch der experimenta in Heilbronn, eine Führung im Audi-Werk in Neckarsulm sowie einen Spätzle-Kochkurs.