Zarah Abendschön-Sawall ist die Sprecherin in Baden-Württemberg der bundesweiten Initiative "Familien in der Krise". Sie wohnt in Schwaigern im Kreis Heilbronn, ist verheiratet und hat fünf Kinder im Alter zwischen 2 und 14 Jahren. Im Gespräch erzählt sie unter anderem, dass die enormen Belastungen während des Lockdowns sie dazu gebracht haben, sich der Initiative anzuschließen und natürlich geht sie darauf ein, was das Netzwerk erreichen möchte. Darüber hat sie mit SWR Moderatorin Ina Beck gesprochen.