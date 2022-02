Pfarrer Ingo Kuhbach bleibt Dekan in Hohenlohe

Pfarrer Ingo Kuhbach aus Mulfingen bleibt Dekan des katholischen Dekanats Hohenlohe. Er und der stellvertretende Dekan, Pfarrer Helmut Nohanowitsch aus Pfedelbach, sind per Briefwahl bestätigt worden. Die derzeitige Situation der Kirche mit Missbrauchsskandalen werde seine Amtszeit prägen, so Kuhbach. Wichtig sei ihm aber auch der Blick auf die Kirche vor Ort und darauf, was dort Gutes geleistet werde, erklärte Kuhbach. Daher wolle er die Menschen stärken, sich den Mut nicht nehmen zu lassen. Er kündigte an, die offizielle Einführung in die neue Amtszeit dafür nutzen zu wollen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.