Rund 300 Schülerinnen und Schüler der Georg-Fahrbach-Schule in Ingelfingen (Hohenlohekreis) haben sich am Dienstagvormittag an einem Spendenlauf beteiligt. Für jede geschaffte Runde gab es Spenden von Eltern, Freunden und Sponsoren. Am Ende kamen rund 5.000 Runden zusammen, sagte Lehrerin Dorothea Kappel dem SWR. Wie viel Geld am Ende dadurch eingenommen wurde, steht noch nicht fest. Das Geld soll Geflüchteten aus der Ukraine und anderen Menschen in Not zu Gute kommen.