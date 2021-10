Infoveranstaltung zum Windpark Höhefeld geplant

Zur geplanten Erneuerung des Windparks Wertheim-Höhefeld (Main-Tauber-Kreis) soll es Ende November zwei Info-Veranstaltungen geben. Das hat der Wertheimer Gemeinderat beschlossen. In Höhefeld sollen die höchsten Anlagen Deutschlands gebaut werden. Die neuen Windräder sollen die bestehenden ersetzen und 250 Meter hoch werden. Aus den umliegenden Ortschaften sind Bedenken laut geworden. Jetzt soll es am 24. November in Kembach und am 26. November in Höhefeld Informationsveranstaltungen geben. Außerdem soll eine Strategiegruppe gebildet werden, die unter anderem Verhandlungen mit dem Projektentwickler führen soll.